Ремонт компьютерной техники в городе Коврове

Сервисный-центр Core-center

Ремонт компьютерной техники в городе Коврове. Если у Вас возникли проблемы с компьютером, ноутбуком, планшетом, монитором, роутером и др. техники , ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР! Мы всегда готовы быстро и качественно Вам помочь! Профессиональный ремонт и диагностика (с использованием самого современного оборудования) причины поломки Вашей электроники будет стоить 400 рублей. Если в дальнейшем техника будет ремонтироваться в нашем СЦ, то диагностика проводится бесплатно! Наш СЦ осуществляет ремонт любой сложности, т.к. оборудован всем необходимым оборудованием для диагностики и ремонта сложных поломок, в т.ч. инфракрасной паяльной станцией. Но бывают ситуации когда ремонт встанет Вам очень недешево (если вышла из строя дорогая микросхема), тогда мы прямо предупредим Вас, стоит ли ремонтировать такую технику или проще купить новую.

Сроки выполнения услуг по ремонту техники-до 5 рабочих дней при наличии всех комплектующих. Если детали необходимо заказывать срок увеличивается от 14 дней до 1 месяца(до поступления необходимых микросхем).

Стоимость выполнения услуг по ремонту техники-зависит от сложности ремонта выявленной неисправности. Минимальная цена при несложном ремонте-500 рублей. Если поломка серьезная цена будет дифференцирована и зависеть от стоимости зап.частей.

Кроме основных работ по ремонту техники, наш СЦ предоставляет услуги по установке и настройки любого программного обеспечения, роутеров, сетей Wi-Fi, локальных сетей, чистке компьютеров от вирусов и т.д. Также осуществляем гигиеническую профилактику Вашей электроники: чистка от пыли, замена кулеров, термопасты на процессоре и т.д.

Основная задача нашего центра предоставить клиенту весь спектр запрашиваемых услуг с максимальным качеством, минимальным сроком исполнения и разумными приемлемыми ценами. Наша цель завоевать репутацию надежного сервисного центра! Звоните, приходите, пишите!

На все услуги предоставляется гарантия!

ВНИМАНИЕ! Наш сервисный центр покупает вышедшую из строя технику по договорной цене!

С уважением, коллектив Core-center.

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (999) 776-06-30